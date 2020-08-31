سفيرا ألمانيا وفرنسا ينعيان عميد بلدية مصراتة الراحل مصطفى كرواد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 31 أغسطس 2020, 05:32 مساء
سفيرة فرنسا تتوسط عميد بلدية مصراتة الراحل مصطفي كرواد من اليسار والنائب محمد الرعيض. (أرشيفية: السفارة الفرنسية)

نعى سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، وسفيرة فرنسا لدى ليبيا, بياتريس لو فرابر دو هيلين، عميد بلدية مصراتة الراحل، مصطفى كرواد، الذي توفى فجر اليوم الاثنين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت السفيرة بياتريس لو فرابر دو هيلين، في تعزيتها التي شاركتها السفارة الفرنسية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «فرنسا حزينة لوفاة عميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد».

وأكدت السفيرة الفرنسية أن ليبيا فقدت برحيل كرواد «رجلا وطنيا تقدميا ديمقراطيا». مشيرة إلى أن لدى فرنسا «ذكرى مؤثرة لاستقباله السلطات الفرنسية في مصراتة».

وقدمت السفيرة بياتريس لو فرابر دو هيلين، تعازيها لأقارب كرواد ولبلدية مصراتة. داعية إلى مواصلة مكافحة فيروس كورونا المستجد.

من جهته، نعى سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، عميد بلدية مصراتة الراحل، وكتب مغردا عبر حسابه على موقع «تويتر» قائلا: «ببالغ الأسى سمعنا بوفاة مصطفى كرواد عميد بلدية مصراتة المنتخب».

وتذكر السفير الألماني باعتزاز اجتماعه مع بلدية مصراتة والتزام عميدها الراحل مصطفى كرواد بـ«تعزيز الحكم المحلي»، مترحما عليه ومقدما تعازيه إلى عائلته وأصدقائه.

«بلدي مصراتة»: انتخابات المجلس في موعدها عملا بتوصية مصطفى كرواد

وأعلن المجلس البلدي مصراتة الحداد لمدة ثلاثة أيام على الفقيد، وتنكيس الأعلام في المؤسسات الرسمية داخل النطاق الإداري للبلدية، منوها إلى أن التعازي ستقبل عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني للبلدية نظرًا للظروف الراهنة في البلاد.

وأكد المجلس البلدي مصراتة في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك» أن انتخابات المجلس الجديد المقررة بعد غد الأربعاء، ستجرى في موعدها دون تأثير بوفاة عميد البلدية الراحل مصطفى كرواد، وذلك عملا بتوصيته، وحسب رغبة أعضاء المجلس.

سفير ألمانيا الثالث من اليسار وعميد مصراتة الراحل عن يساره والنائب سليمان الفقيه عن يمينه. (حساب السفير الألماني على تويتر)
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