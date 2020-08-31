«بلدي مصراتة»: انتخابات المجلس في موعدها عملا بتوصية مصطفى كرواد

عميد المجلس البلدي مصراتة مصطفى كرواد، (أرشيفية: الإنترنت)

قال المجلس البلدي مصراتة أن انتخابات المجلس ستجرى في موعدها دون تأثير بوفاة العميد مصطفى كرواد، وذلك عملا بتوصيته، وحسب رغبة أعضاء المجلس.

كما أعلن الحداد رسميا ثلاثة أيام على الفقيد، حسب بيان على صفحة البلدية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

ولفت البيان إلى أن الأعلام ستنكس في المؤسسات الرسمية داخل النطاق الإداري للبلدية، موضحًا أنه نظرًا للظروف الراهنة في البلاد فإن التعازي ستقبل عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني للبلدية، أو عبر صفحة «فيسبوك».

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وستقام صلاة الجنازة على الفقيد في الساعة الثانية ظهر اليوم، بمقبرة سيدي مسعود بمنطقة الشواهده، مع الأخذ بالاحتياطات اللازمة أثناء مراسم الدفن من ارتداء للكمامة والتباعد.

يذكر أن كرواد وافته المنية، فجر اليوم، إثر إصابته بفيروس «كورونا المستجد»، حيث عانى المرض طوال الأسبوعين الماضيين.