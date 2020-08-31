وفاة عميد «بلدي مصراتة» بعد إصابته بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 31 أغسطس 2020, 09:48 صباحا
عميد المجلس البلدي مصراتة مصطفى كرواد، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المستشار الإعلامي لوزارة الصحة في حكومة الوفاق، أمين الهاشمي، وفاة عميد المجلس البلدي مصراتة مصطفى كرواد.

وقال الهاشمي إن كرواد عانى لأسبوعين إصابته بفيروس «كورونا المستجد»، حسب تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الإثنين.

وقدم رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق تعازيه في الفقيد، قائلا إنه كان إنسانا نبيلا ذا قلب كبير، ومثال في الالتزام بقضايا الوطن والمسؤولية.

كما أثنت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا على الفقيد قائلة إنه كان إنسانا متفانيا، وحريصا على خدمة المواطنين والوطن.

ونعت بلدية مصراتة العميد الذي وافته المنية فجر اليوم، معزية أهله وذويه، كما تقدمت بلدية تاجوراء بالتعازي للمجلس البلدي مصراتة وأقارب الفقيد وأهالي المدينة.

من جانبه، نعى السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا عميد البلدية الراحل، قائلا: « ببالغ الأسى سمعنا وفاة مصطفى كرواد عميد مصراتة المنتخب. ما زلت أتذكر باعتزاز اجتماعنا معا، والتزامه بتعزيز الحكم المحلي. تعازينا إلى عائلته وأصدقائه».

وفي 4 أغسطس الجاري، اُكتُشفت إصابة كرواد بالفيروس، وحينها أكد أقاربه، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أنه أجرى الكشف المسحي، وأُبلغ أن النتيجة موجبة.

كما تسبب الفيروس في وفاة رئيس المجلس الأعلى لقبائل برقة، الطيب الشريف خيرالله، عن عمر ناهز 84 عامًا، حسبما قال أحد أقاربه في تصريح خاص.

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