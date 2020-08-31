وصول ناقلة نفط لشحن 600 ألف برميل من ميناء البريقة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 31 أغسطس 2020, 10:36 صباحا
ناقلة النفط «EPISKOPI»، (أرشيفية: الإنترنت)

وصلت ناقلة النفط «EPISKOPI» إلى ميناء البريقة النفطي لشحن نحو 600 ألف برميل.

وترفع الناقلة علم ليبيريا، ومن المقرر أن تتجه بالشحنة إلى إيطاليا، حسب بيان إدارة ميناءي البريقة والزويتينة النفطيين، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأشار البيان إلى استمرار التصدير لتفريغ الخزانات، وسبق أن حملت السفينة «Valle di siviglia» شحنة من المكثفات في ميناء البريقة تقدر بنحو 254 ألف برميل، في 25 أغسطس الجاري.

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ويسهم الأمر في توفير مساحات تخزينية لإنتاج الغاز الطبيعي المستخدم في محطات توليد الكهرباء، حسب المؤسسة الوطنية للنفط.

وبالفعل، عادت الضاغطة «C12» بمحطة الكبس الرئيسية البريقة، إلى تغذية محطتي شمال بنغازي والزويتينة، بعد تعطلها لساعات.

وأشارت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز إلى أن كمية الغاز المستهلكة بالمحطتين بلغت يوم الجمعة الماضي 191 مليون قدم مكعبة.

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