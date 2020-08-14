مؤسسة النفط تشرح كيف تتسبب الإقفالات في توقف محطات الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 أغسطس 2020, 10:33 صباحا
حقل الشرارة، (أرشيفية: الإنترنت)

شرحت المؤسسة الوطنية للنفط كيف تتسبب إقفالات المنشآت النفطية في توقف عمل محطات الكهرباء، موضحة العلاقة بين فتح الموانئ النفطية وتزويد المحطات بما تحتاجه من الغاز الطبيعي.

وقدرت المؤسسة الوطنية للنفط إن إنتاج الغاز الطبيعي سيتوقف بالكامل يوم السبت المقبل، وذلك نظرا لامتلاء السعات التخزينية في الموانئ النفطية بشكل تام، حسب مقطع فيديو منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

وأوضحت أن توقف التصدير للمكثفات النفطية المصاحبة لاستخراج الغاز، أدت إلى نفاد السعات التخزينية في الموانئ، وبالتالي سوف يتوقف إنتاج الغاز لعدم وجود فراغات مناسبة للمكثفات المصاحبة له.

إنخفاض كمية الغاز المقدمة لمحطات الكهرباء بالمنطقة الشرقية
ولفتت إلى أن شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط توفر لمحطتي كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي، نحو 160 مليون قدم مكعب من الغاز، بعدما كانت تقدم 250 مليون قدم قبل إقفال الموانئ، ما تسبب في توقف حقول الفارغ وأبو الطفل التي كانت توفر تلك الكمية.

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وأشارت إلى أنه من الممكن استخدام الوقود «ديزل» في تشغيل المحطات، لكن وبسبب ظروف الإقفالات، وعدم كفاية الميزانية التشغيلية، فإن المؤسسة لن تتمكن من توفيره.

وحذرت من اللجوء إلى حل التخلص من المكثفات، عبر حرقها، منبهة إلى الضرر البيئي الكبير الذي سيقع، والتبعات الصحية الخطيرة على العاملين والسكان المحليين، إضافة إلى تضرر المعدات السطحية، كما من يرتكب هذا الفعل سيضع نفسه تحت طائلة القانون كونه إهدارا للمال العام.

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