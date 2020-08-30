وزير العمل يكلف إدارة التفتيش بمتابعة مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة و«المؤتمرات الشعبية»

وزير العمل د. المهدي الأمين و مدير إدارة التفتيش العمالي بالوزارة عبد الناصر الرويمي، طرابلس، 29 أغسطس 2020 (وزارة العمل)

أكد المفوض بوزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق، د. المهدي الأمين، ضرورة تفعيل دور التفتيش لمتابعة إجراءات المرتبات المتعثرة.

وكلف الأمين، الذي بحث الملف مع مدير إدارة التفتيش العمالي والسلامة المهنية، عبدالناصر الرويمي، أمس السبت، بضرورة متابعة ملف مرتبات العاملين في الشركات المتعثرة والبالغ عددهم 17 ألف شخص.

وشدد وزير العمل على ضرورة الإسراع في متابعة صرف مرتبات العاملين في «المؤتمرات الشعبية» سابقا، وبيان أسباب إحالة بعض المكاتب بيانات المستحقين بها.

كان وكيل وزارة العمل والتأهيل، د. علي عكاشة، تحدث قبل أسبوع عن تعثر صرف مرتبات العاملين بـ«المؤتمرات الشعبية سابقا»، بسبب عدم وجود بيانات المستحقين ضمن منظومات الوزارة، وطالب مكاتب العمل بالمناطق بالتنسيق مع مراقبات الخدمات المالية لمتابعة واستيفاء البيانات الخاصة بهؤلاء العاملين.

يشار إلى أن وزارة العمل والتأهيل طالبت المجلس الرئاسي في يونيو الماضي بتفويضها لإعادة تنسيب موظفي المؤتمرات الشعبية سابقا إلى جهات عمل مختلفة.

المفوض بوزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق د. المهدي الأمين. (أرشيفية: الإنترنت)