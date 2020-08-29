وليامز تصل إلى القاهرة.. وتلتقي وزير الخارجية المصري غدا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 أغسطس 2020, 07:35 مساء
ستيفاني وليامز خلال إحاطتها إلى مجلس الأمن الخاصة حول الوضع في ليبيا، 19 مايو 2020. (بوابة الوسط)

وصلت إلى العاصمة المصرية القاهرة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، استعدادًا للقاء مسؤولين مصريين للتباحث حول الأزمة الليبية.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، اليوم، فإن وليامز ستلتقي وزير الخارجية سامح شكري، غدًا بمقر الوزارة، في تمام 11:30 صباحًا.

وفي وقت سابق من اليوم دعت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا إلى العودة لعملية سياسية شاملة ومتكاملة تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم، وتحقق تطلعاته في الكرامة والسلام، وذلك على خلفية المظاهرات التي تشهدها العاصمة طرابلس ومدن ليبية أخرى وما تلاها من تطورات.

«البعثة الأممية» تدعو لعملية سياسية شاملة تلبي تطلعات الليبيين إلى حكومة تمثلهم

وقالت البعثة، في بيان اليوم السبت، إن ليبيا تشهد «تحولاً لافتًا في الأحداث» يؤكد الحاجة الملحة للعودة إلى هذه العملية السياسية، ما يتطلب معه تطبيق سيادة القانون والحفاظ على حقوق جميع المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم»، مشيرة إلى زيادة التقارير بشأن انتهاكات حقوق الإنسان «بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاحتجاز والقيود المفروضة على حرية التنقل والتعبير، وكذلك الحق في التجمع السلمي والاحتجاج».

وأشارت إلى قلقها «إزاء استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في طرابلس، وكذلك الاعتقال التعسفي لعدد من المدنيين»، مشيرة كذلك إلى قلقها من التقارير التي تتحدث عن انتهاكات وتجاوزات مستمرة لحقوق الإنسان في سرت، «وتشمل الانتهاكات مقتل مدني واحد، والاعتقال التعسفي لعدد آخر من المدنيين والدخول القسري وغير القانوني إلى الممتلكات الخاصة».

وأضافت: «يبدو أن الاستخدام الواسع لخطاب الكراهية والتحريض على العنف يهدف إلى زيادة الفرقة بين الليبيين، وتعميق الاستقطاب وتمزيق النسيج الاجتماعي في البلاد على حساب الحل الليبي - الليبي».

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