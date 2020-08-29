وفاة الأمين العام الأسبق لمنظمة العمل العربية إبراهيم قويدر

الأمين العام السابق لمنظمة العمل العربية، الدكتور إبراهيم قويدر. (بوابة الوسط)

توفي الأمين العام السابق لمنظمة العمل العربية الدكتور إبراهيم قويدر، اليوم السبت، في القاهرة، عن عمر ناهز الـ73 عامًا.

وتولى الراحل عديد المناصب الحكومية في مجالات العمل والشباب والضمان الاجتماعي، منها: أمين «اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي» لمدينة بنغازي بين العامين 1979 و1982، وأمين «اللجنة الشعبية العامة للرياضة الجماهرية» (وزير) منذ العام 1982 إلى العام 1984، ومدير عام صندوق الضمان الاجتماعي على مستوى ليبيا منذ 1984 إلى 1990، ومستشار بـ«اللجنة الشعبية العامة» (مجلس الوزراء) بين أعوام 1990 و1993، وأمين لجنة إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة منذ 1993 إلى 1999.

وترأس المجموعة العربية في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي بجنيف، ومجلس إدارة منظمة الأسرة العربية في تونس، وشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للمؤسسات العائلية باريس، وعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية جنيف.

وللراحل إبراهيم قويدر عديد المؤلفات والبحوث والدراسات منها: «الثورة العربية الإسلامية، منافع الضمان الاجتماعي، وأنظمة الضمان الاجتماعي، وتنمية الموارد البشرية وسياسات خلق فرص عمل جديدة، والحماية الاجتماعية الماهية والمفهوم، والمجتمع العربي وتحديات العصر- أزمة الثقافة والمثقف العربي، نحن في عيون التاريخ، زمن اللخبطة». وترأس اللجنة الوطنية للمعاقين لثلاث سنوات، وأسس الاتحاد الليبي لرياضة المعاقين وأشرف على أول بطولة ليبية للمعاقين.