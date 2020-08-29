بدء فصل الخريف وتوقعات بانكسار موجة الحر مساء الإثنين

أشهر الخريف سوف تشهد طقسًا دافئًا على معظم المناطق مع أمطار أقل من المعدل. (أرشيفية: الإنترنت)

بدأ فصل الخريف في ليبيا أمس الجمعة، 28 أغسطس الجاري، حسب التقويم الشعبي في البلاد.

ومن المتوقع انكسار موجة الحر، مساء بعد غد الإثنين، وحدوث تراجع واضح في درجات الحرارة، حسب صفحات معنية بأحوال الطقس في ليبيا.

وتشهد المناطق الغربية والجنوب الغربي استمرار درجات الحرارة المرتفعة حتى الإثنين، لتتراوح بين 37 درجة مئوية و42 درجة مئوية.

وتصل درجات الحرارة في منطقة خليج سرت والمناطق الشرقية إلى ما بين 29 و34 درجة مئوية خلال الفترة نفسها، قبل أن تنكسر موجة الحر وتتراجع مع بدء فصل الخريف مساء الإثنين.

توقعات أشهر الخريف

وحول توقعات الأمطار خلال موسم الخريف (سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر) قال خبراء إنه من المحتمل أن تشهد أشهر الخريف طقسًا دافئًا، على معظم المناطق مع أمطار أقل من المعدل، وقد تتأخر بداية موسم الأمطار في عدة مناطق.

وأوضحوا أن احتمال تأخر بداية الموسم المطري في بعض المناطق يعود إلى احتمال تأخر مرور المنخفضات المتوسطية في البلاد، وكذلك من المتوقع أن يكون هذا الخريف قليل النشاط، من حيث حالات عدم الاستقرار والأمطار الرعدية. لكن هذا لايعني أنه سيكون هناك جفاف تام، بل من المتوقع حالات عدم استقرار، لكن على فترات متباعدة.

خريطة توضح توقعات الأمطار خلال أشهر فصل الخريف في ليبيا (صفحة طقس ليبيا على فيسبوك)