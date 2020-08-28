أكثر من ثلث الإصابات الجديدة بـ«كورونا» في زليتن ومصراتة وزمزم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 أغسطس 2020, 11:15 صباحا
فحص عينات بمختبر فرع مركز مكافحة الأمراض بسبها، (أرشيفية: صفحة الفرع على فيسبوك)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 355 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، نحو ثلثها في طرابلس بواقع 116 حالة.

واكتشفت 58 حالة في زليتن، و43 حالة في مصراتة، و36 حالة في زمزم، و26 حالة في الخمس، و13 حالة في بني وليد، وثماني حالات في كل من سبها ويفرن، وسبع حالات في غريان، حسب النشرة اليومية الصادرة عن المركز حول الوع الوبائي في البلاد، اليوم الجمعة.

إضافة إلى خمس حالات في كل من الشاطئ ومسلاتة، وأربع حالات في الجميل، وثلاث حالات في كل من الزنتان وجنزور وترهونة وزوارة، وحالتين في كل من الزاوية المركز والجفارة والقرة بوللي والجفرة والرجبان وطبرق، وحالة في كل من بنت بية والبوانيس.

وتماثل للشفاء 101 مصاب، موزعين بواقع 60 حالة في مصراتة، و14 حالة في سبها، وست حالات في كل من صرمان وطرابلس، وخمس حالات في طبرق، وأربع حالات في ترهونة، وثلاث حالات في زليتن، وحالة في غريان، كما توفى سبعة مصابين موزعين بواقع حالتين في مصراتة، وحالة في كل من سبها والقرة بوللي وزليتن وغريان والجفرة.

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