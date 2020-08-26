بومبيو يبحث في أبوظبي دعم الإمارات لوقف إطلاق النار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 أغسطس 2020, 06:19 مساء
لقاء بومبيو ومستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد في أبوظبي. الأربعاء 26 أغسطس 2020. (حساب بومبيو على تويتر)

بحث وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مع المسؤولين في الإمارات القضايا الإقليمية والثنائية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها دعم وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، وفق تغريدة نشرها بومبيو بحسابه على موقع «تويتر».

وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية، مورجان أورتاجوس، في بيان إن بومبيو التقى في أبوظبي اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، ومستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد.

وأضافت أن بومبيو بحث مع المسؤولين في الإمارات «القضايا الإقليمية والثنائية ذات الاهتمام المشترك، ويشمل ذلك التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا ووحدة منطقة الخليج ونفوذ إيران الخبيث في المنطقة»، حسب «رويترز».

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وأصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الجمعة الماضي، بيانين، أعلنا فيهما وقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية، في أعقاب اتصالات سياسية دولية مكثفة بشأن الأزمة الليبية شهدها الأسبوع، وهو الموقف الذي لقي ردود فعل دولية وإقليمية واسعة.

لقاء بومبيو ومستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد في أبوظبي. الأربعاء 26 أغسطس 2020. (حساب بومبيو على تويتر)
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