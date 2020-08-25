«الأرصاد»: البحر قليل الاضطراب على الساحل من درنة إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 أغسطس 2020, 02:34 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل اليوم الثلاثاء.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن البحر سيكون قليل الاضطراب على الساحل من درنة إلى طبرق.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، خاصة على ساحل مصراتة وسرت.
- الرياح شمالية غربية، سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين متر، ومتر ونصف.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة 28 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.
- الرياح شمالية شرقية على ساحل رأس لانوف، وغربية على شحات، وشمالية غربية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على ساحل درنة إلى طبرق.
- درجة الحرارة 28 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

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