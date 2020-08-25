تعليمات جديدة بشأن مكافحة «كورونا» في مطارات «الموقتة»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 أغسطس 2020, 12:27 مساء
طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية في مطار بنينا، (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر رئيس مصلحة المطارات بالهيئة العامة للمواصلات والنقل التابعة للحكومة الموقتة، صالح اشتيوي، تعليمات بشأن مكافحة فيروس «كورونا المستجد» في المطارات.

ووجه بإلزام العاملين في المطارات بارتداء الكمامات والقفازات خلال العمل، واستعمال المطهرات داخل المكاتب والصالات، وكل ما تتطلبه الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا»، حسب خطاب موجه إلى مديري عموم المطارات ومديري الإدارات والمكاتب.

تقليل عدد العاملين بالمطارات
كما أمر بوضع جدول تناوبي للعمل في المطارات، على أن يكون الدوام اليومي من الثامنة صباحًا إلى الواحدة ظهرًا، وتقليل عدد المتناوبين يوميًّا، بما يضمن الالتزام بإجراءات التباعد والوقاية من الفيروس.

وطلب من إدارات المطارات وإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمصلحة الإيفاء بصور من هذه الجداول، كل فيما يخصه، لضمان المتابعة اليومية لسير العمل.

كما دعا إلى التقليل قدر الإمكان من المراجعات اليومية والاقتصار على التواصل عبر البريد الإلكتروني، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي المحددة للتواصل بين المطارات والمصلحة والجهات ذات العلاقة بعملها.

وأشار الخطاب إلى أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتعليمات اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، «خصوصًا بعد الانتشار المخيف لهذا الفيروس في المدن والقرى».

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