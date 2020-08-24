كلمة مرتقبة للسراج حول عدد من القضايا مساء اليوم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 أغسطس 2020, 09:01 مساء
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج. (حكومة الوفاق الوطني)

يلقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، على تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الإثنين، كلمة حول القضايا التي تهم المواطن الليبي محليًّ ودوليًّا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن كلمة السراج ستبث على قناتي «ليبيا الرسمية» و«ليبيا الوطنية».

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وتأتي كلمة السراج في اليوم الثاني لاحتجاجات بدأت في العاصمة طرابلس، أمس الأحد، ضد الفساد وسوء الإدارة ونقص الخدمات، والمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد.

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