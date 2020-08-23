المسماري: مبادرة السراج كتبت في عاصمة أخرى وهي للتسويق الإعلامي

الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري. (أرشيفية: الإنترنت)

اعتبر الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، أن المبادرة التي أعلنها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، «هي للتسويق الإعلامي، وذر للرماد في العيون»، مشيرا إلى أنها «كتبت في عاصمة أخرى».

وجاء تصريح المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده، عصر اليوم الأحد، ردا على إعلان رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، وقف إطلاق النار والعمليات القتالية على الأراضي الليبية ، أول أمس الجمعة.

وقال المسماري إن «هناك نقل قوات من مدينة مصراتة إلى منطقة الهيشة جنوب شرق المدينة، خاصة بعد اجتماع عقد اليوم على تمام الساعة الـ11 صباحا ضم نائب رئيس الأركان التركي وعدد من الضباط وقادة المليشيات في مصراتة اجتمعوا في الكلية الجوية وقرروا الهجوم على مدينة سرت».

وذكر المسماري أن «يوم الجمعة مساء بدأت وحدات من طرابلس ومن الوطية (القاعدة الجوية) ومدن أخرى في التوجه نحو غريان والأصابعة وقاموا بعمليات إجرامية وتقدموا بعد ذلك إلى مزدة والقريات وتواجدوا في هذه المنطقة»، مشيرا على الخريطة إلى جنوب غريان، لافتا إلى أن هذه القوات كانت «بمئات الآليات المسلحة».

وتساءل المسماري «هل هذه التحركات وهذا التحشيد هي لوقف إطلاق النار؟ هل الأجدر بوقف إطلاق النار سحب كل هذه المعدات للخلف» مشيرا إلى المنطقة الواقعة جنوب شرق مصراتة وغرب مدينة سرت «وإعطاء فرصة للحل السياسي كما يتمنى البعض».

وأضاف المسماري أنهم يتوقعون «أن القوات التي تتقدم الآن والمليشيات تنوي الهجوم على وحداتنا في سرت وعلى وحداتنا في الجفرة وبعد ذلك تتقدم نحو منطقة الهلال النفطي ونحو البريقة وراس لانوف وبقية المناطق المعروفة وهو الهلال النفطي».

واعتبر السراج أن إعلان رئيس المجلس الرئاسي عن وقف إطلاق النار «هي مبادرة للتسويق الإعلامي للضحك على الذقون لذرء الرماد في العيون ...........ولكن الحقيقة هي التي يثبتها الجندي على الأرض»، مؤكدا أن وحدات الاستطلاع الأرضية والجوية والدفاع الجوي التابع للقيادة العامة «تؤكد نوايا حقيقية للعدو في منطقة سرت ومنطقة الجفرة ثم بعد ذلك محاولة الهجوم على مرزق وبعد ذلك سبها (في الجنوب) وبعد ذلك يتمدد الإرهاب في ليبيا بآلية أخرى ترعاه قطر ترعاه تركيا يرعاه المجتمع الدولي.».

وأكد الناطق باسم القيادة العامة في ختام حديثه أن «القوات المسلحة بالكامل الآن في وضع قتال وجاهزة للتعامل مع العدو في حال فكر في الاستمرار في التقدم نحو مدينة سرت». متوقعا أن يكون «هذه الليلة أو غدا فيه عمل ما».

ولم يتطرق المسماري خلال المؤتمر الصحفي إلى الإعلان الصادر عن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بشأن وقف إطلاق النار الذي صدر، يوم الجمعة، بالتزامن مع بيان السراج.