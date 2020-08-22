تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية

هبط سعر صرف الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية، اليوم السبت، بنحو 26 قرشًا، لتسجل العملة الأميركية 6.10 دينار مقابل 6.36 دينار في ختام تعاملات نهاية الأسبوع الماضي.



كما تراجع سعر اليورو من 7.30 دينار في تعاملات الخميس إلى 7.10 دينار اليوم، وهو الأمر ذاته بالنسبة للجنيه الإسترليني الذي انخفض من 8.20 دينار إلى 7.90 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.



وشمل الانخفاض كذلك الليرة التركية، التي هبطت من 0.87 دينار إلى 0.83 دينار، والدينار التونسي الذي بلغ 2.25 دينار ليبي اليوم، وهو الذي سجل 2.34 دينار في تعاملات أول أمس الخميس.