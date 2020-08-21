باشاغا: اتفاق وقف إطلاق النار مكسب وطني يستحق الإشادة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 أغسطس 2020, 08:53 مساء
المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا. (الإنترنت)

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، إن اتفاق وقف إطلاق النار «برعاية ودعم الدول الشقيقة والصديقة» مكسب وطني يستحق الإشادة.

وعبر باشاغا، في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن تطلعه لتطوير التعاون مع أميركا وأوروبا وتركيا ومصر وقطر والأمم المتحدة، قائلا: «نستطيع جميعًا تحقيق مستقبل مزدهر بروح وطنية تجمع الحلفاء والأشقاء للعمل سويا مع ليبيا».

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باشاغا: وقف إطلاق النار لم يكن ليحدث لولا دعم الولايات المتحدة وتركيا ومصر

وقال باشاغا، في وقت سابق لوكالة بلومبرغ، إن «وقف إطلاق النار لم يكن ليحدث لولا دعم الولايات المتحدة وتركيا ومصر».

وتابع باشاغا: «يجب أن يعقبه (وقف إطلاق النار) حوار سياسي جاد يؤدي إلى تسوية»، مضيفا: «يجب اتخاذ هذه الخطوات بسرعة».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية، في أعقاب اتصالات سياسية دولية مكثفة بشأن الأزمة الليبية شهدها الأسبوع.

ودعا السراج وعقيلة صالح إلى «استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي».

وبينما توالت بيانات الترحيب الدولية، لم يصدر عن القيادة العامة حتى الآن أي بيان بالخصوص.

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