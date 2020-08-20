شفاء 10 حالات من فيروس «كورونا» في طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الخميس 20 أغسطس 2020, 04:43 مساء
مدينة طبرق. (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق، شفاء عشرة مصابين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وعدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بالفيروس اليوم الخميس، معتبرة أن الوضع الوبائي في المدينة «مستقر».

وقال عضو اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، الدكتور أحمد صالح الفزاني لـ«بوابة الوسط» إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بالمدينة وصل 118 حالة حتى مساء أمس الأربعاء، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء من الإصابة إلى 95 حالة.

وأضاف الفزاني أن عدد الحالات النشطة في طبرق 45 حالة، وحالات الوفاة 14 حالة، مشيرا إلى أن الوضع الوبائي بالمدينة «مستقر»، نظرا لالتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية الاحترازية خاصة في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايرن ميونخ يفوز على ليون بثلاثية.. ويضرب موعدًا مع سان جيرمان في نهائي دوري ...
رياضة عالمية
المسماري: قرار حفتر بشأن النفط اقتصر على تفريغ خزانات الموانئ
ليبيا
السعودية: لا تطبيع مع الإسرائيليين دون تحقيق السلام مع الفلسطينيين
عربى
«أجوكو» تبحث إمداد محطة كهرباء السرير بالغاز الطبيعي
ليبيا
العسكريون بعد استيلائهم على السلطة في مالي: نريد انتقالا سياسيا مدنيا وانتخابات
دولى
باريس سان جيرمان يتأهل لنهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه على حساب ...
رياضة عالمية
حرس الموانئ النفطية التابع للقيادة العامة يعلن «فتح الموانئ النفطية»
ليبيا
السودان يؤكد وجود «اتصالات» مع إسرائيل.. ويعتبر خطوة الإمارات «شجاعة»
عربى
برلماني إيطالي معارض: روسيا وتركيا تتقاسمان ليبيا.. والحكومة صامتة
ليبيا
«رويترز»: اعتقال رئيس مالي ورئيس الوزراء حسب أحد قادة التمرد
دولى
بموجب اتفاق تجاري جديد.. قلق فرنسي من سيطرة تركية كاملة على ميناء طرابلس
ليبيا
«سبوتنيك»: تمرد بقاعدة عسكرية واعتقال وزراء وضباط كبار بدولة مالي
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علاج بالخلايا الجذعية يمنح الأمل لمرضى السكري