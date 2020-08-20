شفاء 10 حالات من فيروس «كورونا» في طبرق

مدينة طبرق. (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق، شفاء عشرة مصابين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وعدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بالفيروس اليوم الخميس، معتبرة أن الوضع الوبائي في المدينة «مستقر».

وقال عضو اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، الدكتور أحمد صالح الفزاني لـ«بوابة الوسط» إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بالمدينة وصل 118 حالة حتى مساء أمس الأربعاء، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء من الإصابة إلى 95 حالة.

وأضاف الفزاني أن عدد الحالات النشطة في طبرق 45 حالة، وحالات الوفاة 14 حالة، مشيرا إلى أن الوضع الوبائي بالمدينة «مستقر»، نظرا لالتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية الاحترازية خاصة في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية.