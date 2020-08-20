«مكافحة الأمراض» ينظم دورات حول الوقاية من «كورونا» في مصراتة

رئيس جامعة مصراتة مع أحد أعضاء وفد مركز مكافحة الأمراض الزائر للجامعة، 19 أغسطس 2020، (صفحة الجامعة على فيسبوك)

قالت جامعة مصراتة إن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بالشراكة معها، سينظم مجموعة دورات تدريبية في طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد وكيفية التعامل مع الحالات المصابة، مستهدفا الكوادر الطبية والطبية المساعدة بقطاعات البلدية الصحية

والتقى رئيس الجامعة فرج أبوشعالة وفدا من المركز، أمس الأربعاء، ضم مدير المكتب الإعلامي به دكتور محمد الجازوي، ومدير فرع مصراتة الدكتور خالد اشتيوي، حسب بيان الجامعة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشار البيان إلى أن الزيارة جاءت في ظل جهود مركز مكافحة الأمراض للعمل على الحد من انتشار جائحة كورونا، وقد اختار جامعة مصراتة للمعاونة في تقديم تلك الدورات التدريبية، التي ستستمر عشرة أيام.

وأظهرت النشرة اليومية حول الوضع الوبائي، الصادرة عن مركز مكافحة الأمراض اليوم الخميس، تسجيل مصراتة 36 حالة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.