أكثر من ثلث الإصابات الجديدة بـ«كورونا» في يفرن وبنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 أغسطس 2020, 08:52 صباحا
مستشفى يفرن العام، (أرشيفية: الإنترنت)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، يوم أمس الأربعاء، نحو ثلثها اكتشف في طرابلس، وذلك بواقع 123 حالة.

144 إصابة في يفرن وبنغازي
ثم جاءت يفرن الثانية بـ73 حالة، تليها بنغازي بـ71 حالة، ومصراتة بـ36 حالة، وزليتن بـ20 حالة، وغريان بـ12 حالة، والخمس بتسع حالات، وست حالات في كل من جادو والكفرة وأجدابيا، وأربع بحالات في كل من طبرق وسرت والغريفة، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي، الصادرة عن المركز اليوم الخميس.

إضافة إلى ثلاث حالات في كل من الزاوية الغرب وبني وليد، وحالتين في كل من الزنتان وجنزور ودرنة والشاطئ، وحالة في كل من غدامس وزوارة والرجبان وباطن الجبل والمرج وسبها وبنت بية.

وتماثل للشفاء 15 مصابا، 14 منهم في صبراتة، وحالة في سبها، بينما توفى خمسة آخرون، بواقع حالتين في بنغازي، وحالة في كل من الغريفة والمرج ومصراتة.

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