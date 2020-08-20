وصول شحنة «تحصينات» إلى مخازن «الإمداد الطبي» في طرابلس

تحميل شحنة التحصينات إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي بطرابلس، 19 أغسطس 2020، (صحة الوفاق)

تسلمت مخازن جهاز الإمداد الطبي بطرابلس شحنة من التحصينات تشمل اللقاحين «الثلاثي والرباعي»، قادمة عبر مطار مصراتة الدولي.

وتقدر كمية الشحنة المصنعة من قبل شركة «سانوفي» الفرنسية، بعدد حاويتين سعة أربعين قدما، ومن المتوقع أن تصل شحنة أخرى من اللقاحين قريبا، حسب بيان وزارة الصحة في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأربعاء

وسيشرع الجهاز في توزيع التحصينات عبر فروعه التي تنتشر في غالبية المدن والمناطق، ليتم إعطاؤها للفئات المستهدفة عبر مراكز الرعاية الصحية المختصة.

يذكر أن مخازن الجهاز تسلمت في 9 أغسطس الجاري، شحنة من تحصينات الأطفال تضمنت «اللقاح الرباعي واللقاح الخماسي» وشحنة أخرى من «مشتقات الدم».

وفي 12 يوليو الماضي، وصلت شحنة من تحصينات الأطفال، تضمنت «لقاح شلل الأطفال، واللقاح السداسي، واللقاح الخماسي، ولقاح داء الكلب، ولقاح الحمى الصفراء».