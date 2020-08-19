حفتر يناقش مع مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية دعم ليبيا بأجهزة الكشف عن «كورونا»

المشير حفتر مع مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا. (القيادة العامة)

استقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة أبوالقاسم حفتر، اليوم الأربعاء، مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إليزابيث هوف، في مكتبه بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة.

وقالت القيادة العامة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع «ناقش عمل المكتب في ليبيا ودعمه القطاع الصحي في البلاد، خصوصا فيما يتعلق بتوفير كل الأجهزة والمعدات اللازمة للكشف عن فيروس كورونا، وكذلك التدابير الاحترازية والوقائية لمكافحة الجائحة».

وارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» في ليبيا إلى 9068 حالة، من بينها 7901 نشطة، وتعافى ألف وثلاث حالات، بينما توفي 164 مصابا، وذلك منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.