«النهر الصناعي» يحدد موعد عودة المياه إلى طرابلس

إحدى منظومات النهر الصناعي، (الإنترنت: أرشيفية)

توقع جهاز النهر الصناعي منظومة «الحساونة- سهل الجفارة» عود المياه إلى مدينة طرابلس يوم الجمعة المقبل.

وأعلن الجهاز عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عودة الكهرباء إلى حقول الآبار وبدء أعمال إعادة تشغيل الآبار وضخ المياه وتعبئة مسارات أنابيب نقل المياه، بعد حادثة الإطفاء التام بشبكة الكهرباء بالمنطقة الجنوبية والغربية صباح اليوم الأربعاء.

وقال الجهاز إن أعمال إعادة التشغيل ستستغرق يومين، متوقعًا عودة المياه إلى مدينة طرابلس يوم الجمعة المقبل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الشركة العامة للكهرباء حدوث إظلام تام في شبكة المنطقة الغربية والوسطى والجنوبية من مصراتة شرقا إلى رأس اجدير غربا، مشيرة إلى أنه جار العمل على إعادة بناء الشبكة الكهربائية.

وأرجعت الأمر إلى ارتفاع نسبة الرطوبة في المنطقة الغربية من أبوكماش إلى زوارة، ما أدى إلى فصل خطوط تصريف القدرة من محطة الجبل الغربي «الرويس»، وتسبب في أضرار ببعض دوائر نقل الطاقة، نتج عنها خروج المحطة عن الخدمة.