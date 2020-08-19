ممثلة منظمة الصحة في ليبيا تزور بنغازي

جانب من استقبال إليزابيث هوف في بنغازي، 19 أغسطس 2020. (الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصى بنغازي)

بدأت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إليزابيث هوف، اليوم الأربعاء، زيارة إلى مدينة بنغازي، على ما أعلنت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصى لمكافحة جائحة «كورونا» في بنغازي.



وقالت الغرفة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» إن مدير الخدمات الصحية ببنغازي، ناصر الكاديكي كان رفقة منسق مكتب منظمة الصحة العالمية في بنغازي، الدكتور سند المجبري، في استقبال هوف والوفد المرافق لها، الذين وصلوا مدينة بنغازي عبر منفذ مطار بنينا الدولي.

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وأشارت إلى تنفيذ الغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي، بالتنسيق والتعاون مع مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ مطار بنينا الدولي، جميع الإجراءات الصحية الخاصة بالرحلة بحضور فريق الرصد والتقصي، ورئيس وأعضاء مكتب الرقابة الصحية الدولية والجهات المختصة بالمنفذ.



جانب من استقبال إليزابيث هوف في بنغازي، 19 أغسطس 2020. (الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصى بنغازي)