مدير مكتب منظمة الصحة العالمية: مستمرون في دعم المجال الصحي بليبيا

مدير مكتب منظمة الصحة العالمية إليزابيت هوف (مركز مكافحة الأمراض عبر فيسبوك)

أكدت مدير مكتب منظمة الصحة العالمية إليزابيت هوف، استمرار المنظمة في الدعم القوي لتقديم تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين في البلاد.

وذكرت هوف في تصريحات مسجلة نشرتها صفحة المركز الوطني للأمراض عبر «فيسبوك»، أنها كُلفت بالعمل كممثلة لمنظمة الصحة العالمية في ليبيا وشاركت باجتماع عقد بمقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في قرجي بالعاصمة طرابلس مع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين بشير النجار وباقي مدراء الإدرات ومكاتب بالمركز.

وأضافت «إننا نؤكد على الأولوية والاستمرار في دعم العمل الذي بدأ في المجال الصحي في ليبيا والذي ركز في السنوات القليلة الماضية في التغطية الصحية العامة في ليبيا وخدمة كل المواطنين».

وكانت هوف قد استلمت مهامها بشكل رسمي منتصف يوليو من العام الجاري خلفا للدكتور حسين جعفر, وشغلت عدة مناصب آخرها ممثل بعثة منظمة الصحة العالمية في سوريا.