رئيس «خارجية النواب» يؤيد تصريحات ماس في طرابلس ويؤكد التزام المجلس بمخرجات برلين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 أغسطس 2020, 04:54 مساء
رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري. (موقع المجلس على الإنترنت)

أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، عن تأييده لما ورد في تصريحات وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أثناء زيارته إلى مدينة طرابلس يوم الإثنين الماضي، وفق ما نشره موقع مجلس النواب على الإنترنت، اليوم الأربعاء.

وأكد العقوري «التزام مجلس النواب بمخرجات مؤتمر برلين، والعودة للحوار السياسي كطريق وحيد لحل الأزمة الراهنة وضرورة العمل على خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، واستئناف تصدير النفط بشرط إنفاق عائداته بعدالة وشفافية».

كما شدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب على أن أولوية المجلس «استعادة الاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد»، موضحا أن هذا ما تهدف إليه مبادرة رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح التي أعلنها في 23 أبريل الماضي.

وأعرب العقوري في تصريحه عن تقديره دور الدبلوماسية الألمانية، وشكره للجهود التي تبذلها ألمانيا لدعم عودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا.

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ودعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في مؤتمر صحفي مشترك مع المفوض بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، محمد سيالة بالعاصمة طرابلس، يوم الإثنين، إلى استئناف مباحثات مباشرة بين طرفي الصراع الليبي، مشددا على أهمية ضمان توزيع عادل لإيرادات النفط.

 وطالب ماس في تصريحه جميع الأطراف الليبية بضرورة تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق سياسي، وفق مخرجات برلين، منوها بأنهم «فقط من يشاركون في المسار السياسي سيكون لهم مكان في مستقبل ليبيا» حسب «فرانس برس».

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