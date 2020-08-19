7 إصابات جديدة بـ«كورونا» في سرت

أحد شوارع مدينة سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن عضو اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا في سرت محمد حمودة تسجيل سبع إصابات بفيروس كورونا المستجد في المدينة، اليوم الأربعاء، بعد إجراء تحاليل للكشف عن الفيروس عبر جهاز «PCR».

ومن جهته، قال رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة الرئيسية لمكافحة الفيروس بالبلدية محمد الأميل إن العدد الكلى المسجل في سرت بلغ 17 حالة مؤكدة، منها حالتان في قسم العزل بمستشفى بن سينا التعليمي، والحالات الأخرى يتم متابعتها في الحجر المنزلي.

وأشار الأميل إلى أن حالات الاشتباه بالفيروس وصل إلى 16 حالة، وقد استقبل قسم العزل بسرت أمس حالة اشتباه تعانى من عدة أمراض مختلفة وضيق بالتنفس وارتفاع في درجة الحرارة.

يذكر أن سرت شهدت أمس الثلاثاء، تسجيل وفاة الحالة الثانية المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بقسم العزل، وهي سيدة مسنة تتجاوز 72 عاما، من سكان المدينة، ودخلت إلى العز وهي في حالة حرجة.

وسجلت المدينة أول حالة وفاة بالفيروس لرجل مسن يبلغ من العمر 71 عاما في الثاني من أغسطس الجاري.