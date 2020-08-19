عقيلة يوجه بالتحقيق في أزمة الكهرباء والتجاوزات في إجراءات مواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 أغسطس 2020, 03:00 مساء
رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، (أرشيفية: موقع المجلس على الإنترنت)

وجه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ديوان المحاسبة في البيضاء وهيئة الرقابة الإدارية التابعة للحكومة الموقتة بالتحقيق في أزمة الكهرباء، والتجاوزات الخاصة بإجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس الديوان عمر عبدربه، حيث تناول اللقاء المشكلات الخاصة بالشبكة العامة للكهرباء، حسب بيان مجلس النواب على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء.

ودعا صالح الجهتين الرقابيتين إلى التحقق إذ كان قد وقع تقصير أو إهمال في تنفيذ مشروعات الكهرباء، بالإضافة إلى أي مخالفات في إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، والمبلغ المخصص للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.

وفي 11 أغسطس الجاري، أصدرت لجنة مكافحة كورونا بفتح تحقيق في مخالفات تعلقت بعقود توريد المعدات والمستلزمات الطبية المتعلقة بمواجهة الجائحة، وجرد المواد المتعاقد عليها ومطابقتها مع ما تم توريده.

وتعاني المنطقة الشرقية أزمة في الكهرباء، والتي أرجعتها الهيئة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الموقتة إلى نقص الوقود، كما اتخذت القيادة العامة قرارا بتصدير المشتقات النفطية المخزنة في الموانئ، لإتاحة فرصة لتخزين المشتقات المصاحبة للغاز الطبيعي، ما يسهم في استمرار إنتاجه وضخه إلى المحطات.

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