أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة على المناطق الساحلية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 أغسطس 2020, 12:00 مساء
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

تشهد المناطق الساحلية اعتدالا نسبيا في درجات الحرارة مع رطوبة عالية، بينما تبقى الحرارة مرتفعة على الدواخل ومناطق الوسط والجنوب.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و44 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة بين 32 و34 درجة مئوية على غالبية المناطق الساحلية، وبين 37 و44 درجة مئوية على الدواخل والمناطق الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مرداة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و34 درجة مئوية على الساحل ومرتفعات الجبل الأخضر، وبين 35 و39 درجة مئوية على أجدابيا وجالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و44 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و41 درجة مئوية.

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