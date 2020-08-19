«أجوكو» تبحث إمداد محطة كهرباء السرير بالغاز الطبيعي

اجتماع مسؤولي أجوكو وشركة الكهرباء بالمنطقة الشرقية، 18 أغسطس 2020، (صفحة أجوكو على فيسبوك)

ناقشت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، التجهيزات النهائية لربط حقلي السرير ومسلة بمحطة كهرباء السرير، لإمداها بالغاز الطبيعي.

جاء ذلك في اجتماع عضو لجنة الإدارة للهندسة والإنشاءات والتصنيع وتقنية المعلومات، أمس الثلاثاء، مساعد مدير الإنتاج بالشركة العامة للكهرباء بالمنطقة الشرقية رافع قادربوه، وعدد من المسؤولين بشركة الكهرباء، حسب بيان «أجوكو» على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشار البيان إلى أنه سيتم الانتهاء مشروع استغلال الغاز الطبيعي خلال الربع الأول من العام المقبل.

ويوم الأحد الماضي، اجتمع القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، مع رئيس مجلس إدارة «أجوكو» محمد بن شتوان.

وتناول الاجتماع «العديد من النقاط التي تخص القطاع النفطي، ومن ضمنها دور القطاع وقدرته على توفير أولويات المواطن من المحروقات بما يُمكّن من تغطية احتياجات الشبكة الكهربائية».