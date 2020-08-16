حفتر يبحث «احتياجات الشبكة الكهربائية» مع مسؤولين بالقطاع النفطي في بنغازي

جانب من لقاء حفتر مع مسؤولي القطاع النفطي، 16 أغسطس 2020، بنغازي (القيادة العامة).

اجتمع القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الأحد، مع كل من عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط جاد الله العوكلي، ورئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان.

وجرى الاجتماع بمدينة بنغازي، وفق تغريدة لـ«مكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية»، على موقع «تويتر».

وجاء في التغريدة نفسها، أنه «تم طرح العديد من النقاط التي تخص القطاع النفطي، ومن ضمنها دور القطاع وقدرته على توفير أولويات المواطن من المحروقات بما يُمكّن من تغطية احتياجات الشبكة الكهربائية».

اجتماع حفتر مع مسؤولي الملف النفطي، جاء بعد أيام من اجتماعه مع رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة المهندس فخري المسماري، حيث تناول الاجتماع أوضاع الشبكة الكهربائية من حيث المشاكل والصعوبات التي تواجه سير عمل الهيئة وآلية وضع الحلول العاجلة لها.

