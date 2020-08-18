مد فترة التصويت في انتخابات بلدية غات لأكثر من ساعة

إحدى المحطات الانتخابية في بلدية غات. (الإنترنت)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، تمديد مدة التصويت في انتخابات المجلس البلدي غات جنوب غرب ليبيا لأكثر من ساعة، لتغلق مركز الاقتراع أبوابها على تمام الساعة السابعة والنصف بدلا من الساعة السادسة، كما كان مقررا.

وقالت اللجنة المركزية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن نسبة المشاركة في انتخابات المجلس البلدي غات بلغت حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء نحو 46% من بينها 49% من الرجال و42% من النساء.

وتوجه الناخبون في مدينة غات وضواحيها على تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم إلى مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس البلدي الجديد، الذي سيتولى إدارة البلدية خلفا للمجلس المنتهية ولايته القانونية.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين بسجل الناخبين في غات نحو 11 ألفا و358 مواطنا، أي بنسبة 59.4%، سيصوتون في نحو 34 محطة اقتراع موزعة على عشرة مراكز انتخابية موزعة على مدينة غات ومحلة العوينات وتهالا والبركت.

ويتنافس في انتخابات المجلس البلدي غات ست قوائم انتخابية على الفئة العامة، وست مرشحات على مقعد المرأة، إضافة إلى تسعة مترشحين على مقعد ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار.