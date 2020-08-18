انطلاق انتخابات المجلس البلدي غات

أحد المواطنين يدلي بصوته في انتخابات المجلس البلدي غات، 18 أغسطس 2020، (بوابة الوسط)

انطلقت انتخابات المجلس البلدي في مدينة غات، في التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء.

ويبلغ عدد الناخبين في غات 11 ألفا و358 شخصا، 53% رجال، و47% نساء، وسيدلون بأصواتهم في عشرة مراكز، و34 محطة، حسب اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

وأشارت اللجنة إلى توفيرها جميع الاحتياجات لضمن سير عملية الاقتراع بشكل آمن، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية بالخصوص.

يذكر أن اللجنة أعلنت، أمس الإثنين، تأجيل موعد انتخاب المجلسين البلديين ككلة وتراغن، مرجعة تأجيل الانتخابات في ككلة إلى أسباب أمنية، بينما كانت المشكلة في تراغن تتعلق بأمور لوجيستية.

أحد المنظمين يقف خلف صناديق الاقتراع

مراقبون لمتابعة العملية الانتخابية