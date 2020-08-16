نداء من سرت إلى العائلات الوافدة إلى المدينة

أحد الشوارع الرئيسية بمدينة سرت (أرشيفية: الإنترنت).

أطلق المجلس التسييري لبلدية سرت نداء إلى العائلات الوافدة إلى المدينة، طالبهم فيها بزيارة فريق الرصد والتقصي التابع للجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأهاب المجلس بـ«كافة العائلات الوافدة لمدينة سرت من بلديات ومناطق أخرى بضرورة التوجه إلى فريق الرصد والتقصي التابع للجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والكائن مقرها فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسرت بجوار نادي خليج سرت الرياضي بالفترتين الصباحية والمسائية لأخذ اختبارات سريعة وللاطمئنان على أحوالهم وصحتهم»، وفق ما نشرته صفحة البلدية على موقع «فيسبوك».

وأوضحت البلدية أنه بإمكان العائلات الوافدة الاتصال هاتفيا بالأرقام التالية لتلقي المساعدة المرجوة في عمليات الفحص الطبي: 0913797606 - 0925173850 - 0927014197 - 0915353257.

