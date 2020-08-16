«عمل الوفاق»: 126 ألفا عدد الباحثين عن العمل والرقم المسجل غير حقيقي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 أغسطس 2020, 07:15 مساء
مدير مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق الوطني، مسعود القذافي. (وزارة العمل والتأهيل)

قال مدير مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق الوطني، مسعود القذافي، إن عدد الباحثين عن العمل المسجل بمنظومة الباحثين عن العمل «يبلغ 126 ألف شخص، منهم 72 ألفا مسجل ضمن المنطقة الغربية»، لكنه نبه إلى أن الرقم المسجل «غير حقيقي»، بحسب ما نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك» اليوم الأحد.

وقال القذافي إن «الرقم المسجل غير حقيقي نظراً لعدم ورود بيانات الباحثين عن العمل من قبل بعض مكاتب العمل بالمناطق خاصة الواقعة في المنطقة الشرقية، وكذلك عزوف الباحثين عن العمل عن التسجيل لعدم توافر فرص العمل».

وذكر القذافي أن أهم مشكلة حالياً تواجه المركز «هي عدم تزويد المركز بالمتغيرات الشهرية المستوفية الإجراءات من قبل اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات رغم توقيع اتفاق مع اللجنة لتوحيد البيانات خلال مارس الماضي»، وفق الوزارة.

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