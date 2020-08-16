معيتيق يبحث مع رئيس ديوان المحاسبة تسهيل إجراءات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 أغسطس 2020, 06:10 مساء
أحمد معيتيق يلتقي رئيس ديوان المحاسبة خالد أحمد شكشك، 16 أغسطس 2020. (المجلس الرئاسي)

بحث النائب الأول بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق مع رئيس ديوان المحاسبة خالد أحمد شكشك، صباح اليوم الأحد، تسهيل الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية المحملة على ميزانية الطوارئ للعام 2020.

وبحسب بيان للمجلس اليوم، تم خلال اللقاء الذي عقد بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس، الاتفاق على تكثيف الجهود لتذليل الصعوبات للانتهاء من اعتماد المشروعات بما يضمن تنفيذها في أسرع وقت وفقا للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

معيتيق والسفير الأميركي يؤكدان وقف التصعيد العسكري في سرت

وكان معيتيق، بحث مع سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، وقف التصعيد العسكري في مدينة سرت.

وأكد الطرفان خلال اتصال هاتفي أمس، أهمية «استعادة الحقول النفطية وتأمينها» تمهيداً لاستئناف العمل فيها.

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