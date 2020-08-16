معيتيق والسفير الأميركي يؤكدان وقف التصعيد العسكري في سرت

النائب في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، والسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند,, (المجلس الرئاسي)

أكد ‏النائب الأول بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد عمر معيتيق، وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، وقف التصعيد العسكري في مدينة سرت.

وبحسب بيان لحكومة الوفاق اليوم، فإن الطرفين أكدا خلال اتصال هاتفي أمس، أهمية «استعادة الحقول النفطية وتأمينها» تمهيداً لاستئناف العمل فيها.

كما استعرض السفير خلال الاتصال نتائج الجولة التي قام بها أخيرا بخصوص ليبيا.

معيتيق: التأكيد على وقف التصعيد العسكري في سرت خلال اتصال مع وليامز

وفي وقت سابق أعلن معيتيق أنه أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، جرى خلاله التأكيد على «وقف التصعيد العسكري في سرت وإعادة إنتاج النفط،».

وأضاف معيتيق أن الاتصال، الذي جرى مساء أمس السبت، أكد أيضًا «العمل من أجل التوصل إلى اتفاق دائم لإطلاق النار، واستئناف عملية سياسية شاملة من خلال مسارات مؤتمر برلين»، حسب حسابه بموقع «تويتر».