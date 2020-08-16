الأرصاد: طقس ساخن على الشمال الغربي ورطوبة عالية على المناطق الساحلية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 أغسطس 2020, 11:12 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس ساخن نهارًا، اليوم الأحد، على مناطق الشمال الغربي خاصة على الدواخل، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.

رأ س اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية تتحول في المساء إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و42 درجة، وتسجل ارتفاعًا من يوم الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

والحرارة المتوقعة تتراوح بين 29 و35 درجة، وتصل إلى 40 درجة على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها - غـات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. والحرارة القصوى المتوقعة تتراوح بين 38 و43 درجة.

الكفرة -  السرير -  تازربو:
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية إلي شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و40 درجة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: التطبيع مع إسرائيل يربك مواطني دول الخليج
عربى
ترامب يوجّه رسالة شخصية للرئيس السوري بشار الأسد
عربى
محمود شمام: الاتفاق الليبي-التركي أدخلنا في دائرة الصراعات في المتوسط
ليبيا
الأوغندي شبتيغي يحطم الرقم القياسي العالمي في سباق 5 آلاف متر
رياضة عالمية
«رويترز»: اصطدام بين سفينة حربية يونانية وأخرى تركية
دولى
إردوغان: تركيا قد تعلق علاقاتها مع الإمارات بعد اتفاقها مع إسرائيل
عربى
الخارجية التركية تعلق على «تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل»
عربى
جريدة الوسط: تسويق الحل الأميركي «المنزوع السلاح»
ليبيا
كوشنر: دولة عربية أخرى قد تطبع العلاقات مع إسرائيل قريبا
دولى
ترامب يعلن موعد ومكان توقيع اتفاق «التطبيع» الإسرائيلي-الإماراتي
دولى
السفير الأميركي: المخطط الإسرائيلي لضم أراض فلسطينية لم يُصرف النظر عنه نهائيا
دولى
الخارجية الأردنية تصدر بيانا حول تطبيع العلاقات الإماراتية - الإسرائيلية
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الشباب أبرز ناقلي عدوى كوفيد-19