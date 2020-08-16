الأرصاد: طقس ساخن على الشمال الغربي ورطوبة عالية على المناطق الساحلية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس ساخن نهارًا، اليوم الأحد، على مناطق الشمال الغربي خاصة على الدواخل، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.
رأ س اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية تتحول في المساء إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و42 درجة، وتسجل ارتفاعًا من يوم الغد.
الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
والحرارة المتوقعة تتراوح بين 29 و35 درجة، وتصل إلى 40 درجة على جالو والجغبوب.
الجفرة – سبها - غـات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. والحرارة القصوى المتوقعة تتراوح بين 38 و43 درجة.
الكفرة - السرير - تازربو:
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية إلي شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و40 درجة.