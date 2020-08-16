الأرصاد: طقس ساخن على الشمال الغربي ورطوبة عالية على المناطق الساحلية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس ساخن نهارًا، اليوم الأحد، على مناطق الشمال الغربي خاصة على الدواخل، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.



رأ س اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية تتحول في المساء إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.