شركة «مليتة»: أخذ عينات من 70 مستخدما للكشف عن «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 أغسطس 2020, 07:35 مساء
أحد حقول شركة «مليتة» للنفط الغاز. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت شركة «مليتة» للنفط والغاز، السبت، أخذ عينات للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» من 70 من مستخدمي الشركة ومقاول الصيانة، شركة «بوناتي»، ومستخدمي شركة «قرين ستريم».

وقالت الشركة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن ذلك جاء بالتنسيق بين لجنة المتابعة التابعة لها والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، لافتة إلى أن «الأمور مستقرة ولا وجود لأية أعراض بين المستخدمين».

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وأمس الجمعة، أصدرت الشركة بيانًا توضيحيًّا بعد تسجيل حالات إصابة بفيروس «كورونا» لبعض من مستخدمي شركة «بوناتي» العاملين بمجمعها الصناعي، أكدت فيه متابعتها عن كثب كل الأحداث وتسهيلها كل الإجراءات من أجل صحة وسلامة المستخدمين وذويهم، مشددة على دعمها الكامل للإدارة العامة للصحة والسلامة وإدارة المجمع لاتخاذ كل التدابير اللازمة بالخصوص.

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