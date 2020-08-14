بيان توضيحي من شركة مليتة للنفط بعد تسجيل حالات إصابة بـ«كورونا» في مجمعها الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 أغسطس 2020, 09:20 مساء
أحد مواقع شركة مليتة للنفط والغاز (أرشيفية: الإنترنت)

أصدرت شركة مليتة للنفط والغاز بليبيا، بيانا توضيحيا، بعد تسجيل حالات إصابة بفيروس «كورونا» لبعض من مستخدمي شركة بوناتي العاملين بمجمع مليتة الصناعي.

وقالت الشركة إن الإدارة العامة للصحة والسلامة في متابعة دقيقة عن طريق لجنة المتابعة، وهي المختصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس «كورونا»، التي تتابع عن كثب الحالات المستجدة.

وأكد رئيس لجنة المتابعة الدكتور فؤاد الغنودي، في تعميم أرسل إلى كل مستخدمي مجمع مليتة الصناعي عدة نقاط، تشمل خضوع الحالات المصابة للعزل الصحي في المكان المخصص دون وجود أي أعراض حادة وهم بصحة جيدة، مع العلم أن كل المصابين موجودون في المجمع منذ فترة طويلة والتي تتجاوز الستة أشهر.

كما يتم الإعداد لإجراء اختبار الخلو من فيروس «كورونا» للمخالطين من الدرجة الأولى للمصابين، وبعض مستخدمي شركة مليتة بالتعاون مع مسؤولي الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، مع دعوة الجميع إلى عدم الارتباك واتباع الإجراءات الاحترازية المعتمدة والابتعاد عن الشائعات.

يذكر أن فترة الحجر سارية منذ بضعة أيام، دون وجود أي حالات مرضية ممكن تصنيفها على أنها حالات اشتباه.

وأكدت لجنة الإدارة أنها تتابع عن كثب كل الأحداث وتقوم بتسهيل كل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم للجنة المختصة، من أجل صحة وسلامة المستخدمين وذويهم، كما شددت على دعمها الكامل للإدارة العامة للصحة والسلامة وإدارة المجمع لاتخاذ كل التدابير اللازمة بالخصوص.

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