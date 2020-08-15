برعاية أممية.. إعادة جثمانين من طرابلس إلى المنطقة الشرقية عبر بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 أغسطس 2020, 05:36 مساء
جمعية «السلام» للإغاثة بمدينة بني وليد تتسلم جثمانين من الهلال الأحمر فرع طرابلس لإعادتهما لذويهما بالمنطقة الشرقية، 14 أغسطس 2020. (بوابة الوسط)

قال عضو جمعية «السلام» للإغاثة بمدينة بني وليد، هيثم بن لامة، إن فريق الجمعية تسلم، مساء أمس الجمعة، جثمانين من مدينة طرابلس لتسليمهما إلى ذويهما في المنطقة الشرقية.

وأوضح بن لامة في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن عملية التسليم تمت بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس، وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، لافتًا إلى أن الجثمانين كانا بدار الرحمة بمستشفى طرابلس الطبي، ومستشفى أبوسليم بطرابلس.

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وأشار إلى أنه سيتم تسليم الجثمانين إلى ذويهما في المنطقة الشرقية ضمن الأعمال الإنسانية التي تشرف عليها جمعية «السلام» للإغاثة في بني وليد.

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