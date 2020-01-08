تبادل 16 جثمانًا بين فرعي «الهلال الأحمر» في طرابلس وترهونة برعاية أممية

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 08 يناير 2020, 06:23 مساء
تبادل الجثامين بين فرعي الهلال الأحمر في طرابلس وترهونة. (فرع الهلال الأحمر بترهونة)

جرت ظهر اليوم الأبعاء، عملية تبادل جثامين بين فرعي جمعية الهلال الأحمر الليبي في ترهونة وطرابلس، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفق ما أعلنه فرع الجمعية في ترهونة عبر صفحته على «فيسبوك».

وذكر فرع جمعية الهلال الأحمر بترهونة عبر صفحته على «فيسبوك» أن فريق انتشال الجثامين والبحث عن المفقودين التابع لها سلم فريقًا تابعًا لفرع الجمعية في طرابلس 8 جثامين، وفي المقابل تسلم الفرع 8 جثامين أخرى من فرع طرابلس.

ولم يذكر فرع جمعية الهلال الأحمر أي تفاصيل أخرى بشأن هوية الجثامين التي جرى تبادلها بين الطرفين بموجب اتفاق رعته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فيما لم يعلن فرع الجمعية في طرابلس من جهته أي تفاصيل.

يشار إلى أن الجثامين تعود لضحايا الحرب التي تشهدها مناطق جنوب العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل 2019 بين القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني من جهة والقوات التابعة للقيادة العامة العامة.

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