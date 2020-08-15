توقعات بموجة حر على مختلف مناطق ليبيا بداية من السبت إلى الخميس

طقس حار، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع خبراء الأرصاد وصفحات معنية بالطقس على مواقع التواصل أن تسود موجة الحر في البلاد بداية من اليوم السبت إلى الخميس المقبل، بسبب صعود هواء صحراوي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ في العديد من المناطق.



موجة الحر من المتوقع أن تمتد من يوم السبت حتى الخميس، وتتراوح فيها درجات الحرارة بين 40 و44 درجة، مع احتمال أن تبلغ ذروتها منتصف الأسبوع لتسجل 46 درجة على بعض المناطق.



وخلال السبت والأحد والإثنين، يتوقع أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا على مناطق الشمال الغربي، بحيث تتراوح بين 34 و42 درجة، فيما تكون معتدلة نسبيا على مناطق الخليج والشمال الشرقي خصوصا على السواحل ومرتفعات الجبل الأخضر، لتتفاوت بين 29 و36 درجة. وستكون الأجواء حارة على المناطق الجنوبية لتسجل ما بين 35 و40 درجة.



وقد تؤثر هذه الموجة على الطقس خلال الأسبوع المقبل، إذ يمتد تأثيرها لأيام عدة، وقد تشهد تسجيل درجات حرارة تتجاوز الـ45 درجة، ما يتطلب عدم تعرض المواطن لأشعة الشمس المباشرة أثناء فترة الظهيرة.