تسجيل 8 إصابات جديدة بـ«كورونا» في مصراتة

إجراء تحليل عينة للكشف عن فيروس كورونا في مختبر بسبها، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة عن تسجيل ثماني حالات إصابة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى تسجيل حالة وفاة.

وقالت اللجنة في إيجازها اليومي عن الوضع الوبائي في مصراتة، إن مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام رقم «1» استقبل حالتي إصابة بالفيروس، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في المركز خمس حالات بينها أربع بالعناية وحالة وحيدة بالقسم.

اقرأ أيضا اللجنة العلمية مصراتة تعتمد علاج مصابي «كورونا» بـ«بلازما» المتعافين

في حين كشف مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام رقم «2» قام على 17 حالة اشتباه، وسجل دخول حالتين جديدتين، ليصبح إجمالي الحالات المصابة 19 حالة بينها 12 موجودة بالقسم وسبع حالات بالعناية، فيما أعلن مركز العزل والإيواء التابع لمركز مصراتة الطبي عن دخول أربع حالات جديدة، وتسجيل حالة وفاة، وخروج خمس حالات، حسب بيان اللجنة.

وأشار البيان إلى أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس «كورونا المستجد» داخل مركز مصراتة الطبي ارتفع إلى 13 حالة بينها تسع داخل قسم الإيواء تحت الرعاية الطبية المستمرة، وأربع حالات بالعناية المركزة تحت جهاز التنفس الصناعي في وضع غير مستقر.

ولفتت اللجنة إلى سحب فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة 765 مسحة أنفية بلعومية منها 373 من داخل مقر فريق الرصد والتقصي و392 من خارج المقر، وتم إحالتها للمختبر المرجعي لصحة المجتمع بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض مصراتة.