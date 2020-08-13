ارتفاع عدد العناصر الطبية المصابة بـ«كورونا» في مستشفى بني وليد إلى 6 حالات

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الخميس 13 أغسطس 2020, 07:10 مساء
مستشفى بني وليد العام. (الإنترنت)

أكد مدير المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد العام، حاتم التويجر، لـ«بوابة الوسط» اليوم الخميس أن عدد العناصر الطبية والمساعدة المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى ست حالات من العاملين بالمستشفى، بعد وصول نتائج تحليل العينات الخاصة بهم من المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وذكر التويجر أن الأطقم الطبية العاملة بمستشفى بني وليد العام تواصل عملها وتحملها المسؤولية الإنسانية والأخلاقية والدينية في علاج المواطنين.

ودعا التويجر المواطنين في بني وليد وضيوف المدينة إلى ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية والنصائح المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والالتزام بطرق التعقيم والتباعد الاجتماعي والحجر الصحي المنزلي.

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