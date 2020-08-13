المشري يناقش مع «مالية الوفاق» وديوان المحاسبة سبل مكافحة الفساد بقطاعات الدولة

لقاء المشري مع وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك (الأعلى للدولة).

ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الخميس، مع وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، الأزمة الاقتصادية التي تمر بها ليبيا، وسبل مكافحة الفساد بقطاعات الدولة.

جاء ذلك في لقاء شهده مقر المجلس الأعلى للدولة بالعاصمة طرابلس، وفق ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس على موقع «فيسبوك».

ولخص المكتب الإعلامي ما جرى تناوله في «مناقشة مستجدات الأوضاع والتدابير المالية والاقتصادية الواجب اتخاذها للحد من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية التي تمر بها ليبيا بسبب إيقاف تصدير النفط، وضرورة وضع برنامج إصلاح اقتصادي شامل، والسبل الكفيلة لمكافحة الفساد في قطاعات الدولة».

