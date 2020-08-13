أحوال الطقس اليوم: رطوبة عالية على المناطق الساحلية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 أغسطس 2020, 01:40 مساء
طقس حار، (تعبيرية: بوابة الوسط)

تسجل درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا على مناطق الشمال الغربي بداية من يوم السبت، خصوصا الدواخل، في حين تبقى الرطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و44 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و34 درجة مئوية على الساحل، وبين 35 و38 على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على المناطق الجبلية، ورطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبلية، وتصل إلى 38 على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و44 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و40 درجة مئوية.

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