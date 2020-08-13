ضبط متهم بسرقة نصف مليون دينار من صيدلية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 أغسطس 2020, 11:49 صباحا
مديرية أمن بنغازي، (أرشيفية: الإنترنت)

ضبط قسم البحث الجنائي في مديرية أمن بنغازي شخصا سرق أكثر من نصف مليون دينار من صيدلية خاصة.

وتقدم مواطن ببلاغ في قسم البحث الجنائي بمنطقة بوعطني، ضد شخص يعمل لديه بصيدلية خاصة، منذ نحو سنتين، متهما إياه بسرقة مبالغ مالية، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وتوجه رجال القسم إلى الصيدلية، لمراجعة تسجيلات الكاميرات بها وتوثيق ادعاء الشاكي، حيث قدرت المبالغ والممتلكات المسروقة بنحو 570 ألف دينار.

كما توصل أعضاء التحري بالقسم إلى مكان المشكو عليه وقبضوا عليه، وخلال الاستدلال معه أقر بالسرقة، وتمثلت المسروقات في أدوية وأموال بدون علم صاحب الصيدلية، ووضعها في مركبته الخاصة، كما باع الأدوية خارج الصيدلية، وعليه اتخذت الإجراءات القانونية معه، وأحيل إلى النيابة العامة.

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