تسجيل 6 إصابات جديدة بـ«كورونا» في منطقة «درنة-أم الرزم»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 أغسطس 2020, 12:35 صباحا
مركز العزل الصحي في سبها. (بوابة الوسط)

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية للمنطقة الجغرافية «درنة أم الرزم» عن تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، الأربعاء، وذلك ضمن 17 عينة اشتباه أرسلت للمختبر الطبي بمستشفى امساعد.

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الحالات توزعت بواقع حالتين جديدتين وأربع حالات مخالطة، لافتة إلى أن جميع الحالات تتمتعن بحالة صحية جيدة جدًا، وتم عزلهم منزليًا حسب توصيات اللجنة الاستشارية العليا.

وأشارت اللجنة إلى قيام فرق الرصد، غدًا صباحًا، برصد الحالات المخالطة للحالات الموجبة.

وبهذا الإعلان، يرتفع إجمالي الحالات المسجلة بفيروس «كورونا المستجد» في درنة إلى 20 حالة.

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