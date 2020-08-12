بسبب نفاد الوقود.. «الكهرباء» توقف تزويد محطاتها بالديزل غدا في المنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 أغسطس 2020, 04:48 مساء
محطة كهرباء السرير. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الموقتة، اليوم الأربعاء، وقف تزويد محطات الإنتاج بالمنطقة الشرقية بالوقود الخفيف «الديزل» ابتداء من غد الخميس، بسبب نفاد مخزون الوقود بمستودع راس المنقار التابع لشركة البريقة لتسويق النفط بمدينة بنغازي.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» للمواطنين إن «إيقاف إمدادات الوقود سيكون له الأثر السلبي على الشبكة الكهربائية، مما يؤدي إلى زيادة في عجز توليد الكهرباء وارتفاع ساعات طرح الأحمال».

وأكدت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الموقتة أنه «في حالة وصول وتحسن الإمدادات من الوقود الخفيف (الديزل) للمحطات، سيعود الاستقرار للشبكة الكهربائية فورا»، مشيرة إلى أن «عمليات طرح الأحمال خارجة عن إرادة الشركة العامة للكهرباء».

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